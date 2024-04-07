На Северном флоте члены экипажа АПЛ «Комсомолец» приняли участие в памятных мероприятиях

Сегодня в гарнизоне Заозёрск Северного флота ветераны-подводники, члены экипажа атомной подводной лодки «Комсомолец», приняли участие в памятных мероприятиях, посвященных 35-й годовщине гибели атомной подводной лодки К-278.

Среди членов экипажа Виталий Грегулев, Игорь Калинин, Сергей Латышев, Андрей Махота, Игорь Орлов и Анатолий Третьяков, а также члены семей подводников.

Представители командования соединения подводных лодок Северного флота вместе с ветеранами-подводниками возложили цветы к памятной доске, расположенной у пирса №9, от которого 28 февраля 1989 года атомная подводная лодка «Комсомолец» ушла в своё последнее плавание.

Подводники соединения организовали для ветеранов подводного флота экскурсию на одну из атомных подводных лодок Северного флота, продемонстрировали выставку вооружения, военной и специальной техники отряда противодействия подводным диверсионным силам и средствам, а также дали возможность побывать комнате боевой славы первой Краснознамённой флотилии атомных подводных лодок.

В городе Заозёрске у мемориала погибшим подводникам, установленном в память о трагическом событии, произошедшем 7 апреля 1989 года в Норвежском море, состоялись памятные мероприятия. В торжественно-траурном митинге приняли участие ветераны-подводники, представители командования подводных сил Северного флота, местных и региональных властей, военнослужащие и жители гарнизона.

Аналогичные памятные мероприятия прошли и в других гарнизонах подводников Северного флота – в Гаджиево, Видяево, Полярном, Северодвинске. Там традиционно возложили цветы и венки к памятникам и мемориалам погибшим подводникам.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, в 17 часов 8 минут – официальное время гибели подводной лодки «Комсомолец» – корабли и суда Северного флота приспустили Андреевские флаги. Военные моряки почтили память погибших товарищей минутой молчания под сигналы корабельных тифонов.

Атомная подводная лодка «Комсомолец» была спущена на воду 9 мая 1983 г. По своим тактико-техническим характеристикам этот корабль опережал своё время на четверть века. Лодка имела сверхпрочный титановый корпус, глубину погружения более 1000 метров (ей принадлежит абсолютный рекорд по глубине погружения среди подводных лодок – 1027 м), подводное водоизмещение 8500 тонн, скорость хода более 30 узлов.

7 апреля 1989 г. в Норвежском море при возвращении в базу после завершения дальнего похода атомная подводная лодка К-278 «Комсомолец» Северного флота в результате пожара потеряла плавучесть и затонула. 42 члена экипажа «Комсомольца» отдали свои жизни в борьбе со стихией. Корпус подводной лодки до сих пор находится на дне Норвежского моря на более чем 1,5-километровой глубине.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12508060@egNews