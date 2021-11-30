На Северном флоте действует сигнал «Холод»

В связи с резким понижением температуры в местах дислокации сил и войск Северного флота региональным центром управления штаба СФ по указанию командующего флотом адмирала Александра Моисеева был объявлен сигнал «Холод». Он действует уже несколько дней.

В соответствии с объявленным сокращено пребывание личного состава на открытом воздухе, ограничен выезд автотранспорта из воинских частей, проведены дополнительные проверки котельных, обеспечивающих теплом военные городки и социально-значимые объекты в гарнизонах Северного флота. Также приняты иные меры для обеспечения обороноспособности межвидового объединения в условиях низких температур, предотвращения аварий и поломок вооружения, военной и специальной техники, переохлаждения личного состава.

На боевых кораблях и судах обеспечения, особенно на выполняющих задачи в море, проводятся мероприятия по борьбе с обледенением.

По данным гидрометцентра Северного флота холодная погода в заполярье продержится ещё несколько дней. В настоящее время среднесуточное значение температуры воздуха в местах дислокации сил флота колеблется от 20 до 30 градусов Цельсия ниже нуля, сообщает пресс-служба СФ.