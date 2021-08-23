На Северном флоте досрочно завершён завоз твёрдого топлива на отдалённые объекты в Арктике

Филиал ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ОСК СФ) досрочно завершил плановый завоз твёрдого котельного топлива в отдалённые и труднодоступные объекты Северного флота в Арктике.

В общей сложности в рамках северного завоза на отдалённые объекты флота на островах и континентальном побережье Северного Ледовитого океана доставлено более 2300 тонн твердого котельного топлива (угля).

Запас топлива, превышающий нормативный, создан на всех теплогенерирующих объектах, находящихся в зоне ответственности Северного флота.

Такие запасы позволят обеспечить бесперебойную работу угольных котельных в течение всего отопительного периода, сообщает пресс-служба Северного флота.