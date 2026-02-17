На Северном флоте экипаж судна комплексного портового обслуживания «Умба» выполнил ряд задач по приёму и передаче жидких грузов

В преддверии 90-летия службы горючего Вооруженных сил России в главной базе Северного флота экипаж судна комплексного портового обслуживания Северного флота «Умба» выполнил ряд задач по приёму и передаче жидких грузов.

«Наливные танкера вспомогательного флота круглогодично обеспечивают горючим корабли (суда) как Северного флота, так и других флотов России в различных районах Мирового океана, в том числе Северном Ледовитом и Атлантическом океанах, а также в Средиземном море. В 2025 году танкерами Северного флота в дальних морских зонах произведено более 100 заправок и выдано около 30 тысяч тонн нефтепродуктов», – отметил начальник службы горючего и смазочных материалов управления (ресурсного обеспечения) Северного флота полковник Леонид Миренков.

Перед приёмом дизельного топлива со склада на танкер «Умба» лаборант горюче-смазочных материалов совместно с экипажем танкера проверил танки – грузовые помещения судна, для определения их пригодности под залив. После чего был присоединен рукав для подачи дизельного топлива на танкер через современный мобильный узел учёта нефтепродуктов.

В ходе приёмки горючего личный состав судна периодически производил отбор проб дизельного топлива из крана на приёмном фильтре и визуально проверял в них отсутствие воды и механических примесей. После окончания заполнения танкера начальник лаборатории склада горючего отобрал пробы горючего в соответствии с установленными нормами.

При заправке корабля были соблюдены все требования пожарной безопасности, выставлен пожарный расчёт, а также мобильные огневые группы по борьбе с беспилотными летательными аппаратами.

Затем экипаж судна отшвартовался от причала мыса Шавор Кольского залива Баренцева моря и совершил переход в город Североморск, где осуществил швартовку с фрегатом Северного флота «Адмирал Головко» для выдачи на его борт горючего.

С борта судна комплексного портового обслуживания «Умба» на фрегат был подан раздаточный рукав и развернута шланговая линия для передачи дизельного топлива.

Экипаж корабля и танкера обеспечили соблюдение всех мер техники безопасности при передаче жидких грузов.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, служба горючего и смазочных материалов управления (ресурсного обеспечения) Северного флота помимо пополнения запасов топлива кораблей и судов флота в различных районах Мирового океана, также выполняет мероприятия по завозу материальных средств в районы Крайнего Севера. Ежегодно производится доставка более 20 тысяч тонн горюче-смазочных материалов в различные воинские части, которые дислоцированы более чем в 60 труднодоступных районах.

Доставка горюче-смазочных материалов осуществляется различными видами транспорта: морскими и речными судами вспомогательного флота, воздушными судами военно-транспортной авиации, автомобильным транспортом соединений и воинских частей.

