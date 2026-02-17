Правительство РФ поручило ФАС установить допнадбавку в 1% к грузовым ж/д тарифам с 1 марта«На Севере — Масленица!»: в центре Мурманска стартовала праздничная ярмарка с арктическими сувенирами
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)17.02.26 14:15

На Северном флоте экипаж судна комплексного портового обслуживания «Умба» выполнил ряд задач по приёму и передаче жидких грузов

В преддверии 90-летия службы горючего Вооруженных сил России в главной базе Северного флота экипаж судна комплексного портового обслуживания Северного флота «Умба» выполнил ряд задач по приёму и передаче жидких грузов.

«Наливные танкера вспомогательного флота круглогодично обеспечивают горючим корабли (суда) как Северного флота, так и других флотов России в различных районах Мирового океана, в том числе Северном Ледовитом и Атлантическом океанах, а также в Средиземном море. В 2025 году танкерами Северного флота в дальних морских зонах произведено более 100 заправок и выдано около 30 тысяч тонн нефтепродуктов», – отметил начальник службы горючего и смазочных материалов управления (ресурсного обеспечения) Северного флота полковник Леонид Миренков.

Перед приёмом дизельного топлива со склада на танкер «Умба» лаборант горюче-смазочных материалов совместно с экипажем танкера проверил танки – грузовые помещения судна, для определения их пригодности под залив. После чего был присоединен рукав для подачи дизельного топлива на танкер через современный мобильный узел учёта нефтепродуктов.

В ходе приёмки горючего личный состав судна периодически производил отбор проб дизельного топлива из крана на приёмном фильтре и визуально проверял в них отсутствие воды и механических примесей. После окончания заполнения танкера начальник лаборатории склада горючего отобрал пробы горючего в соответствии с установленными нормами.

При заправке корабля были соблюдены все требования пожарной безопасности, выставлен пожарный расчёт, а также мобильные огневые группы по борьбе с беспилотными летательными аппаратами.

Затем экипаж судна отшвартовался от причала мыса Шавор Кольского залива Баренцева моря и совершил переход в город Североморск, где осуществил швартовку с фрегатом Северного флота «Адмирал Головко» для выдачи на его борт горючего.

С борта судна комплексного портового обслуживания «Умба» на фрегат был подан раздаточный рукав и развернута шланговая линия для передачи дизельного топлива.

Экипаж корабля и танкера обеспечили соблюдение всех мер техники безопасности при передаче жидких грузов.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, служба горючего и смазочных материалов управления (ресурсного обеспечения) Северного флота помимо пополнения запасов топлива кораблей и судов флота в различных районах Мирового океана, также выполняет мероприятия по завозу материальных средств в районы Крайнего Севера. Ежегодно производится доставка более 20 тысяч тонн горюче-смазочных материалов в различные воинские части, которые дислоцированы более чем в 60 труднодоступных районах.

Доставка горюче-смазочных материалов осуществляется различными видами транспорта: морскими и речными судами вспомогательного флота, воздушными судами военно-транспортной авиации, автомобильным транспортом соединений и воинских частей.

 

 

Фото: https://mil.ru/news/c8f9b602-4856-480a-afcc-2834fa91609e

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Морские порты акватории Севморпути сильно различаются по вкладу в грузооборот
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
-

Последние комментарии

51DanilA
16.02.26 08:55
Противоречивая ситуация: одни любят отдыхать и экстрим, а другим приходиться пахать в выходные дни. Кому Чибис сегодня благодарность объявит за героические усилия, когда нет простейших правил организ
Комментарий к новости:Путешествия не бывают без приключений, или Туристы оказались заложниками ненастья в Териберке
Д.О Вернер
13.02.26 09:56
Это как и про День Рыбака: день есть, а рыболовства, как государственной отрасли, нет...
Комментарий к новости:Мурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!
Бурак (Смирнова) Ю. Г., экс-заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
05.02.26 22:28
Приветствую Вас, мурманчане. Пишет экс-заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска". Теперь мою должность занимает моя экс-подруга Наташа Хоменко (Цыбуля); для неё я была учи
Комментарий к новости:Мурманский арктический университет посетили региональные депутаты
-Правовая консультация (18+)Юрист «SuperJob» рассказал, как работаем и отдыхаем в феврале 2026-го
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293031123456789101112131415161718192021222324252627281
-Скоро в эфире16:20«Ступени Победы». Документальный фильм (16+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Кошелёк: половина россиян считает свой достаток средним-PRO Валюту (16+)Доллар снижается к японской иене, незначительно растёт к евро и фунту-PRO Энергетику (18+)Работы на ЛЭП завершены, режим повышенной готовности в Мурманской области отменён-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 17 февраля-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в феврале
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»