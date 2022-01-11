На Северном флоте экипажи кораблей проводят тренировки по борьбе за живучесть

В учебно-тренировочном комплексе по борьбе за живучесть в Североморске состоялись практические занятия с личным составом аварийных партий экипажей кораблей Кольской флотилии разнородных сил, дивизии ракетных кораблей и судов спасательного отряда.

В ходе тренировок по борьбе за живучесть корабля, военные и гражданские моряки учились устранять различные виды смоделированных «аварийных» ситуаций - принимать меры по ограничению распространения воды по кораблю, устранять поступление воды, с помощью накладных пластырей, клиньев, раздвижных упоров и другого оборудования. На учебно-тренировочном комплексе была создана учебная обстановка, при которой происходит фактическое поступление воды на тренажёр под различным давлением.

В состав аварийных партий экипажей кораблей и судов входят водолазные специалисты. С ними также были проведены учебно-тренировочные занятия по обследованию корпуса корабля и организации подводно-технических работ на малых глубинах.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, тренировочные мероприятия направлены на поддержание способности экипажа обеспечить живучесть корабля или судна при различных боевых и аварийных ситуациях и являются обязательным элементом подготовки экипажей надводных кораблей и судов.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12402767@egNews