На Северном флоте экипажи вертолётов Ка-27 выполнили полёты в ночных условиях

Экипажи поисково-спасательных и противолодочных вертолётов Ка-27 из состава армии ВВС и ПВО Северного флота выполнили полёты в ночных условиях над побережьем и акваторией Кольского залива, а также над Баренцевым морем.

Вертолётчики отработали пилотирование, навигацию и прохождение заданного курса над безориентирной местностью.

Отработка данных упражнений в ночное время позволяет экипажам вертолётов выполнять поставленные перед ними реальные учебно-боевые задачи в короткие сроки и на высоком уровне.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, экипажи корабельных вертолётов во время таких полётов существенно повышают уровень натренированности, учатся действовать в различных условиях обстановки.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12448733@egNews