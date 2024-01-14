На Северном флоте экипажи вертолётов провели полёты в ночных условиях

Экипажи поисково-спасательных и противолодочных вертолётов Ка-27 отдельного корабельного противолодочного вертолётного полка Северного флота отработали полеты в ночных условиях над побережьем и акваторией Кольского залива.

В ходе выполнения лётных смен вертолётчики отрабатывали пилотирование, навигацию и совершенствовали навыки прохождения заданного курса над безориентирной местностью.

Отработка данных упражнений в ночное время позволяет экипажам вертолётов выполнять поставленные перед ними реальные учебно-боевые задачи в короткие сроки и на высоком уровне.

В ходе учебно-тренировочных полётов основной упор делался на совершенствование летной натренированности и навыков боевого применения экипажей, а также на повышение их профессионального мастерства, сообщает пресс-служба Северного флота.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12495750@egNews