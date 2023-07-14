Лётчики-истребители отдельного корабельного истребительного авиационного полка армии ВВС и ПВО Северного флота отработали боевые маневры воздушном пространстве Заполярья.

В ходе выполнения плановых полётов в воздухе экипажами истребителей МиГ-29К отработаны действия по обнаружению и перехвату самолётов условного противника, а также элементы воздушного боя.

В полётах принимали участие лётчики из числа молодого пополнения. В настоящий момент на Северном флоте идёт активная подготовка молодого пополнения из числа молодых лётчиков. Недавние выпускники военных училищ осваивают боевые машины и совершают первые самостоятельные вылеты на палубных истребителях.

Полёты совершались в вечернее и ночное время с учётом климатических условий Крайнего Севера.

После выполнения полетных заданий истребители вернулись в район базирования, сообщает пресс-служба СФ.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12472950@egNews