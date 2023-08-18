В преддверии Дня воздушного флота России лётчики-истребители отдельного корабельного истребительного авиационного полка армии ВВС и ПВО Северного флота провели плановые полёты в воздушном пространстве Заполярья.

В преддверии Дня воздушного флота России лётчики-истребители отдельного корабельного истребительного авиационного полка армии ВВС и ПВО Северного флота провели плановые полёты в воздушном пространстве Заполярья.

В ходе выполнения полётов в воздухе экипажами истребителей МиГ-29К отработаны действия по обнаружению и перехвату самолётов условного противника, а также элементы воздушного боя.

В полётах принимали участие летчики из числа молодого пополнения. В настоящий момент на Северном флоте идёт активная подготовка молодого пополнения из числа молодых лётчиков. Недавние выпускники военных училищ осваивают боевые машины и совершают первые самостоятельные вылеты на истребителях.

После выполнения полётных заданий истребители вернулись в район базирования, сообщает пресс-служба Северного флота.

Фото и видео: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12476344@egNews