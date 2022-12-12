На Северном флоте изготовлены передвижные мобильные прачечные для применения в ходе специальной военной операции

В Мурманске 11 декабря состоялась церемония по приёму в эксплуатацию в состав вещевой службы управления ресурсного обеспечения Северного флота двух передвижных мобильных прачечных (ПМП-60). В последующем, данные передвижные прачечные будут переданы в соединения береговых войск Северного флота для применения в тыловых районах в зоне проведения специальной военной операции.

Прачечные предназначены для стирки белья и обмундирования военнослужащих, находящихся вне пунктов постоянной дислокации. Их производительность – 60 килограмм в час.

Передвижные прачечные оборудованы на базе одноосного прицепа от списанных полевых палаток трейлерных систем.

В каждой прачечной установлены 5 бытовых стиральных машин, ёмкость для воды, водяной насос для подачи воды в систему, бензогенератор для выработки электричества, место для сушки белья.

Прачечная может работать как автономно, так и от стационарных источников питания.

Как сообщает пресс-служба СФ, работы по оборудованию прачечных производились силами ремонтной мастерской техники тыла Северного флота.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12448243@egNews