На Северном флоте к отопительному периоду 2023-2024 годов подготовлено 100% объектов казарменно-жилищного фонда и коммунального хозяйства

За несколько месяцев работниками жилищно-коммунальных служб филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ОСК Северного флота проделан значительный объём работы на разных производственных направлениях.

К началу отопительного периода подготовлено около 3000 объектов теплового и водо-канализационного хозяйства, казарменно-жилищного фонда и более 700 километров инженерных сетей. Проведены техническое обслуживание основного и резервного оборудования, гидравлические испытания котельных агрегатов, тепловых сетей на прочность и плотность, промывка котельного оборудования, систем отопления. Проведена подготовка казарм, выполнены текущие ремонты, укомплектован аварийный запас материалов, в рамках учений отработаны действия оперативного персонала в случае технологических инцидентов.

На 15 теплогенерирующих объектах, входящих в зону ответственности Северного флота, создан годовой нормативный запас топлива для прохождения всего отопительно-зимнего периода, отмечает пресс-служба СФ.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12478986@egNews