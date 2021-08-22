На Северном флоте ко Дню Государственного флага Российской Федерации сняли видеоклип

В канун Дня государственного флага Российской Федерации в объединениях, соединениях, на кораблях и в воинских частях Северного флота состоялись торжественные мероприятия.

Например, в посёлке Сафоново на территории Музея Военно-воздушных сил Северного флота военнослужащие Ансамбля песни и пляски Северного флота совместно с бойцами отдельного морского инженерного полка и североморскими юнармейцами спели песню Дениса Майданова «Флаг моего государства» и сняли видеоклип. Юнармеец из Североморска Семён Теплов прочитал во время съёмок клипа стихотворение Егора Николаева «Флаг Родины моей».

В рамках акции, посвящённой Государственному флагу, специалисты военно-политической работы провели в воинских частях и на кораблях уроки мужества и тематические утренники для военнослужащих по призыву, а также викторины, экскурсии в музеи.

Как сообщает пресс-служба СФ, всего в праздничных мероприятиях, посвященных Дню Государственного флага Российской Федерации, на Северном флоте приняли участие более 15 тысяч. военнослужащих.