На Северном флоте мобилизованных из запаса военнослужащих обучают вождению боевых машин

В Мурманской области на полигонах отдельной мотострелковой бригады Северного флота мобилизованных из запаса военнослужащих обучают вождению боевых машин. Инструкторы, имеющие боевой опыт специальной военной операции, проводят практические занятия с механиками-водителями на танках Т-80БВМ, а также на другой технике.

Занятия по вождению боевых машин проходят на специально подготовленных трассах, где военнослужащие отрабатывают движение по сложному рельефу местности как одиночно, так и в составе подразделения.

В ходе практической части занятий экипажи отрабатывают такие элементы, как подготовка техники к движению, трогание машины с места, увеличение скорости и дистанции в движении в составе подразделения.

Механики-водители и водители преодолевают труднопроходимые участки как на гусеничной, так и на колесной технике. Для усложнения выполнения упражнения маршруты оборудованы искусственными и естественными препятствиями — колейным мостом, противотанковым рвом, минно-взрывными заграждениями, подъемами и спусками с разными углами наклона.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, данные тренировки направлены на совершенствование профессионального мастерства механиков-водителей и водителей, позволяют им восстановить и закрепить навыки эксплуатации боевых машин, а также перенять опыт своих товарищей по ведению боевых действий.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12442406@egNews