На Северном флоте началась акция по популяризации и повышению престижа военной службы

В рамках празднования 77-й годовщины Петсамо-Киркенесской наступательной операции войск Карельского фронта и сил Северного флота в годы Великой Отечественной войны в Североморске и Печенге состоится акция по популяризации и повышению престижа военной службы.

21 октября на причале №1 за зданием морвокзала в городе Североморске работала выставка водолазного и спасательного оборудования, подготовленная управлением поисковых и аварийно-спасательных работ Северного флота. Все желающие могли осмотреть водолазные катера, стоящие у причала, глубоководное и универсальное водолазное снаряжение, классический водолазный медный шлем от «трёхболтового» снаряжения, в котором можно было сфотографироваться на память, оборудование для подводных работ и водоотливные помпы. Победители конкурса «Глубина» Армейских международных игр показали посетителям выставки мастер-класс подводной резки металла.

А сегодня, 22 октября, в Печенге на территории полигонов отдельной мотострелковой бригады пройдёт выставка вооружения и военной техники: «арктических» танков Т-80БВМ, реактивных систем залпового огня «Град», гусеничных бронетранспортёров и вездеходов. Также будут продемонстрированы боевые возможности танков и бронемашин, вездеходов и армейских квадроциклов. Группа разведчиков отдельной мотострелковой бригады покажет приёмы рукопашного боя и упражнения с оружием. Перед участниками акции выступит концертная бригада ансамбля песни и пляски Северного флота.

На обеих площадках спланирована выставка исторического и современного стрелкового оружия и полевая кухня.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, для желающих заключить контракт на прохождение военной службы будет работать информационно-агитационный мобильный пункт, сотрудники которого готовы дать необходимые консультации по вопросам поступления и прохождения военной службы по контракту в Вооружённых силах России.