На Северном флоте началась акция «За безопасность дорожного движения»

В течение октября на Северном флоте пройдёт акция, посвящённая повышению безопасности дорожного движения среди военных водителей и владельцев автомобильного транспорта и мотоциклов.

Главная цель акции – повышение личной ответственности водителей за соблюдение правил дорожного движения и профилактика дорожно-транспортных происшествий.

Теоретические и практические занятия с автолюбителями и профессионалами проведу сотрудники территориальных и региональной военных автоинспекций, действующих на Северном флоте. Будут проведены технические конференции с участием автовладельцев из числа военнослужащих, в ходе которых командование воинских частей проверит готовность транспортных средств своих подчинённых к эксплуатации в зимних условиях, наличие и легитимность документов, разрешающих использование авто и мототранспорта.

В течение октября будет проведён единый день безопасности дорожного движения в соединениях и объединениях флота с участием инспекторов ВАИ, ГИБДД и сотрудников военной прокуратуры, которые расскажут о случаях нарушения ПДД военнослужащими, повлекших тяжёлые последствия и для нарушителей, и для пострадавших, а также членов их семей, командования и сослуживцев.

Как сообщает пресс-служба СФ, к проведению наиболее интересных мероприятий акции также будут привлечены участники Всероссийского молодёжного военно-патриотического движения «Юнармия», проживающие в гарнизонах Северного флота, для формирования у них чувства ответственности за соблюдение правил дорожного движения.