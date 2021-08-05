На Северном флоте началась командно-штабная тренировка по управлению силами и войсками. Она проводится под руководством командующего Северным флотом Героя России адмирала Александра Моисеева.

В соответствии с существующей системой подготовки штабов данная тренировка завершает комплекс мероприятий оперативной подготовки органов военного управления флота в летнем периоде обучения. Планируется оценить практические навыки офицеров штабов в управлении силами, отработать ряд нормативов и выполнить боевые упражнения с фактическим применением оружия в составе группировок разнородных сил.

На различных этапах будут задействованы соединения армейского корпуса, подразделения морской пехоты, военные инженеры, береговые и ракетно-артиллерийские войска, соединения армии ВВС и ПВО Северного флота, корабли, подводные лодки и суда обеспечения, решающие задачи межфлотского перехода после участия в Главном военно-морском параде; корабли Кольской флотилии разнородных сил и дивизии ракетных кораблей Северного флота.

В ходе тренировки будет оцениваться уровень подготовленности органов военного управления Северного флота при планировании и проведении действий по разрешению кризисных ситуаций в Арктическом океанском районе и управлению межвидовыми группировками в рамках решения задач по защите Арктических рубежей Российской Федерации от угроз с морских направлений.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, практическая часть продлится в течение нескольких дней. Всего в тренировке задействовано более 10 тысяч личного состава, 70 единиц бронетанковой техники, до 15 летательных аппаратов, около 30 боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения. Она позволит командованию флота оценить степень подготовки войск (сил) к участию в масштабных стратегических учениях, запланированных на осень 2021 года.