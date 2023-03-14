На Северном флоте началась командно-штабная тренировка по управлению силами и войсками

На Северном флоте в рамках плановой подготовки органов военного управления (штабов), сил и войск стартовала командно-штабная тренировка по управлению силами и войсками под руководством командующего Северным флотом адмирала Александра Моисеева.

В ходе тренировки органы военного управления Северного флота отработают действия по управлению силами при решении учебно-боевых задач по защите арктических рубежей Российской Федерации.

Также планируется отработать ряд нормативов и выполнить боевые упражнения в составе группировок разнородных сил с фактическим выполнением артиллерийских и ракетных стрельб.

К командно-штабной тренировке привлекаются силы обозначения из состава корабельных и подводных сил, армии ВВС и ПВО, береговых войск. Всего около 50 единиц боевой и специальной техники, до 5 летательных аппаратов, до 20 кораблей и судов обеспечения.

Практическая часть тренировки продлится в течение нескольких дней, сообщает пресс-служба Северного флота.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12457515@egNews