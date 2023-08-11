На Северном флоте началась командно-штабная тренировка по управлению силами и войсками

В ходе учения под руководством командующего флотом адмирала Александра Моисеева будут апробированы различные варианты действий по управлению силами и войсками флота при выполнении задач по защите суверенитета Российской Федерации в акватории Северного морского пути, а также на практике проверена слаженность действий подразделений и сил флота в ходе практического выполнения поставленных задач.

Сегодня на Северном флоте стартовала командно-штабная тренировка по управлению силами и войсками, которая является составной частью годичного цикла подготовки органов военного управления (штабов) сил и войск Северного флота.

В ходе учения под руководством командующего флотом адмирала Александра Моисеева будут апробированы различные варианты действий по управлению силами и войсками флота при выполнении задач по защите суверенитета Российской Федерации в акватории Северного морского пути, а также на практике проверена слаженность действий подразделений и сил флота в ходе практического выполнения поставленных задач.

В течение нескольких дней в рамках учения будут отрабатываться вопросы развёртывания Арктической экспедиционной корабельной группировки Северного флота и передислокации части подразделений береговых войск для защиты коммуникаций Северного морского пути, охраны и обороны важных объектов.

Также в ходе учения будут изучены возможные районы и условия применения разнородных сил Северного флота в Арктической морской зоне, проведены специальные операции по изоляции районов действий, блокированию и уничтожению диверсионно-разведывательных групп.

Как сообщает пресс-служба СФ, всего к практическим действиям привлекается свыше 8 тысяч военнослужащих, 20 боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения, 5 летательных аппаратов, до 50 единиц боевой и специальной техники объединений, соединений и воинских частей Северного флота.

Фото и видео: https://vk.com/mil