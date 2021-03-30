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Мурманская область. Арктика (16+)30.03.21 10:00

На Северном флоте началась командно-штабная тренировка по управлению силами в Арктике

На Северном флоте началась командно-штабная тренировка (КШТ) по управлению силами и войсками на арктическом стратегическом направлении. Она продлится несколько суток. Главная задача мероприятия — отработка слаженности работы штабов всех уровней по подготовке и реализации решений командования на проведение операций по защите интересов и обеспечение безопасности России в Арктике.

Планируется отработать несколько эпизодов тренировки, в ходе которых будут оценены знания и управленческие навыки командного состава и офицеров штаба.

Первым эпизодом КШТ стало учение по комплексной обороне штаба Северного флота от нападения беспилотных летательных аппаратов (БЛА) условного противника. С этой целью в главной базе флота — городе Североморске — была развёрнута батарея зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1», расчёты которой отработали поражение летательного аппарата.

Как сообщает пресс-служба СФ,  в качестве воздушной цели был использован разведывательный беспилотный летательный аппарат «Орлан» полка БЛА армии ВВС и ПВО Северного флота. Боевые расчёты ЗРПК «Панцирь» обнаружили его полёт за несколько километров до охраняемого 

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