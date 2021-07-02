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Мурманская область. Арктика (16+)02.07.21 13:00

На Северном флоте началась плановая ревакцинация личного состава

В соответствии с решениями Министра обороны Российской Федерации и оперативного штаба Минобороны России по предупреждению заноса и распространения в Вооруженных Силах Российской Федерации новой коронавирусной инфекции с 1 июля в военно-медицинских организациях Минобороны России организована ревакцинация против новой коронавирусной инфекции военнослужащих всех категорий, уже получивших полный курс вакцинации до 1 января 2021 года, а также членов их семей, федеральных государственных гражданских служащих, гражданского персонала и военных пенсионеров.

Медслужбой Северного флота составлен план-график ревакцинации военнослужащих, в соответствии с которым в июле будут повторно привиты двухкомпонентной вакциной «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») около 3,5 тысячи человек из состава частей постоянной боеготовности, экипажей кораблей и подводных лодок, управления и штаба Северного флота.

При этом в плановом порядке продолжится вакцинация гражданских специалистов и членов семей военнослужащих на базе Военно-морского клинического госпиталя Министерства обороны РФ в Североморске, а также в военных поликлиниках ряда гарнизонов.

В июне военные медики Северного флота получили очередную партию препарата «Спутник V» общим количеством 25 тысяч доз для вакцинирования гражданского персонала флота, военнослужащих и членов их семей.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, подавляющее большинство воинов-североморцев уже прошло иммунизацию, что позволяет им уверенно исполнять обязанности военной службы в условиях сложной эпидемической обстановки.

Как отмечают военные медики, в результате проведения массовой иммунизации военнослужащих в Вооруженных Силах РФ сформирован коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции.

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