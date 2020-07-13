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Мурманская область. Арктика (16+)13.07.20 09:00

На Северном флоте началась подготовка к чемпионату по гребно-парусному спорту

На Северном флоте в акватории Губы Грязная прошла тренировка команды армейского корпуса по гребно-парусному спорту. Спортсмены тренировались на шестивёсельных шлюпках Ял-6 на дистанции 2000 метров на вёслах и под парусом.

Армейцы приступили к подготовке к ежегодному чемпионату Северного флота по гребно-парусному спорту. По сложившейся традиции чемпионат проходит в преддверии Дня Военно-морского флота России. Гонка проходит  в Кольском заливе по маршруту от Полярного до Североморска.

Как сообщает пресс-служба СФ, гребно-парусный спорт является отличительным видом спорта для всех военных моряков, который не только поддерживает старинные традиции, зародившиеся ещё в парусном флоте, но и способствует высокой морской выучке, а также развитию силы и выносливости. Подготовка гребцов на Северном флоте ведётся круглогодично. В осенне-зимний период и весной спортсмены вырабатывают силу и выносливость на тренажерах в спортивных залах. Тренировки на воде проходят в летние месяцы.

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