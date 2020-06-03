На Северном флоте начались государственные ходовые испытания нового гидрографического судна «Николай Скосырев»

На Северном флоте вчера начались государственные ходовые испытания малого гидрографического судна «Николай Скосырев», построенного на судостроительном заводе «Вымпел» в Рыбинске (Ярославская область). В ноябре прошлого года по системе Беломорканала судно было переведёно в Кольский залив. Завтра состоится его первый выход в Баренцево море.

В ходе испытаний будут проверены маневренные и мореходные качества судна, работоспособность погрузочных устройств и специального гидрографического оборудования.

Судно имеет водоизмещение около 1000 тонн и предназначено для проведения гидрографических и лоцманских работ в условиях Арктики. Его корпус усилен до ледового класса, позволяющего самостоятельно (без ледокольного сопровождения) плавать в разреженных льдах толщиной до 80 сантиметров . Автономность составляет 15 суток, а дальность плавания — до 2000 миль .

Как сообщает пресс-служба СФ, после проведения государственных ходовых испытаний будет решён вопрос о сроках передачи судна Северному флоту.

МГС «Николай Скосырев» станет первым относительно крупным судном российского производства в составе гидрографической службы Северного флота в нынешнем тысячелетии. Месяц назад после ремонта и модернизации на заводе в Кронштадте на Северный флот прибыло гидрографическое судно «Ромуальд Муклевич».