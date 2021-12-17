На Северном флоте начались испытания глубоководного спасательного аппарата АС-36

Экипаж автономного обитаемого глубоководного спасательного аппарата АС-36 аварийно-спасательного отряда Северного флота под командованием капитана 3 ранга Андрея Волкова приступил к приёмо-сдаточным испытаниям в Кольском заливе Баренцева моря.

АС-36 в течение нескольких лет прошёл средний ремонт с модернизацией основных систем на Канонерском судоремонтном заводе в Санкт-Петербурге и отработал часть испытаний на Балтике.

В ходе ремонтных работ на спасательной подводной лодке было полностью обновлено радиотехническое вооружение, системы автоматизации и управления движением. Установлен новый навигационный комплекс, позволяющий точно определять место нахождения аппарата как на поверхности моря, так и под водой. Корпус аппарата был проверен в лабораторных условиях на максимальное давление, которое он испытывает на глубинах более 1000 метров.

Испытания спасательного аппарата проходят в Кольском заливе, а затем и в Баренцевом море. Пока были частично проверены его ходовые качества в надводном положении. На очереди – подводное маневрирование и замеры различных технических параметров, проверка работы приборов, всех систем и механизмов.

Как сообщает пресс-служба Южного военного округа, штатным носителем подводного аппарата АС-36 является спасательное судно «Михаил Рудницкий», экипаж которого обеспечивает проведение с ним всех манипуляций и испытательных работ в Кольском заливе.

Испытания АС-36 продлятся и в новом 2022 году. На их завершающей стадии аппарат выполнит погружение на свою рабочую глубину – более 700 метров в обеспечении другого автономного спасателя – АС-34, который базируется на борту спасательного судна «Георгий Титов».

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12399272@egNews