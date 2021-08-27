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Мурманская область. Арктика (16+)27.08.21 16:15

На Северном флоте начались мероприятия военно-технического форума «Армия-2021»

Сегодня в главной базе Северного флота Североморске на территории военного городка соединения надводных кораблей состоялось торжественное открытие региональной программы Международного военно-технического форума «Армия-2021».

Церемония открытия прошла под руководством командующего Северным флотом Героя России адмирала Александра Моисеева, который пригласил жителей Кольского Заполярья посетить развёрнутые выставки вооружения и военной техники в гарнизонах Североморске, Сафоново и в парке «Патриот» возле посёлка Кильдинстрой. В открытии форума также принял участие глава ЗАТО г. Североморск Олег Прасов.

«Уровень оснащенности современной техникой и вооружением на Северном флоте очень высокий, он превышает 62 процента, – отметил командующий Северным флотом. – Мы находимся на смене поколений вооружения, к нам приходят совершенно новые системы, четвертого поколения, которые успешно внедряются».

Адмирал Александр Моисеев сообщил, что «фрегат «Адмирал флота Касатонов», принятый в состав флота в прошлом году и представляемый зрителям в рамках военно-технического форума, это уникальнейшая боевая система, которая успешно действует на море, и в ближайшие десятилетия будет составлять основу кораблей дальней морской зоны».

Всего к участию в мероприятиях форума «Армия-2021» привлекается 18 воинских частей, к демонстрации спланировано более 200 единиц вооружения, военной, специальной и исторической техники. Обеспечивать мероприятия форума будут более 1000 военнослужащих и служащих флота.

Основной площадкой форума, которую смогут посетить жители города Мурманска и области станет филиал парка «Патриот» Северного флота, расположенный в районе посёлка Кильдинстрой. Здесь на 10 тематических площадках будут развернуты не только выставка различной техники и вооружения, но также будут действовать несколько динамических кластеров показа, в том числе с участием танков Т-80БВМ, двухзвенных снегоболотоходов «Алеут», мотовездеходов АМ-1.

Много интересного зрителям предложат посмотреть военные инженеры, спасатели, военнослужащие армии ВВС и ПВО.

В субботу, 28 августа, с 11 часов в ряде мероприятий региональной программы Международного военно-технического форума «Армия-2021» в филиале парка «Патриот», расположенного у посёлка Кильдинстрой, примут участие командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев и губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, начиная с сегодняшнего дня, а также в субботу и в воскресенье с 10 до 18 часов в Североморске будут открыты для посещения жителями боевые корабли Северного флота – фрегат «Адмирал флота Касатонов» и эскадренный миноносец «Адмирал Ушаков».

В Сафоново на территории комплекса Музея Военно-воздушных сил СФ будут функционировать интереснейшие площадки исторической техники – бронетанковой, авиационной и также лендлизовской.

 

 

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