На Северном флоте начались практические занятия по воздушно-десантной подготовке в летнем периоде обучения. Первыми к выполнению прыжков с парашютом приступили военнослужащие морской пехоты.

Прыжки выполняются в Мурманской области над территорией военных полигонов с борта вертолёта Ми-8 авиабазы отдельного смешанного авиационного корпуса Северного флота. Морские пехотинцы совершают прыжки в различном диапазоне высот, но в основном до одного километра.

В ходе занятий по воздушно-десантной подготовке военнослужащие совершенствуют практические навыки десантирования и приземления на ограниченные площадки в простых и сложных метеорологических условиях.

Для выполнения десантирования применяются парашютные системы Д-6, Д-10, предназначенные для массового десантирования, а также парашютные системы специального назначения «Арбалет-1» и «Арбалет-2», предназначенные для десантирования групп специального назначения.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, выполнению практических прыжков с парашютом предшествовала серьёзная подготовка на наземных тренажерах. С началом летнего периода обучения военнослужащие изучили характеристики, конструкции и порядок укладки парашюта. Практические элементы выхода из летательного аппарата и приземления они отработали на универсальном парашютном тренажере.

Парашютные прыжки в летнем периоде обучения продлятся до октября. Планируется, что за год в общей сложности морские пехотинцы выполнят несколько тысяч прыжков.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12519264@egNews