На Северном флоте начались сборы с руководящим составом объединений и соединений

24 декабря в объединениях и соединениях Северного флота начались сборы с руководящим составом. В ходе данных мероприятий будет проверен уровень подготовки командного состава объединений и соединений, выработано единство взглядов на подготовку оперативного состава органов военного управления в вопросах управления группировками сил флота.

Большое внимание будет уделено выработке мер по совершенствованию системы охраны и обороны критически важной инфраструктуры и объектов объединений и соединений флота.

Состоятся учебно-методические мероприятия. В их числе – групповая оперативная летучка, круглый стол, тематические доклады, демонстрация слайдов и фотоматериалов по кругу рассматриваемых вопросов.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, на отдельных этапах сборовых мероприятий при проведении показных занятий будут продемонстрированы действия подразделений охраны и обороны объектов флота по отражению нападения диверсионно-разведывательных групп и незаконных вооруженных формирований противника.

Данные мероприятия позволят определить новые подходы и направления совершенствования способов применения сил и войск объединений и соединений флота в современных условиях ведения боевых действий.

Сборы руководящего состава начались в подводных силах, на Кольской флотилии разнородных сил и в Беломорской военно-морской базе Северного флота.

Фото: https://mil.ru/news/d0cb8998-cdba-40a1-942b-014ec56c3e57