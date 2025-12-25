Мурманская область в 2024 году была лидером среди субъектов СЗФО по потреблению рыбы и рыбопродуктовИтоги рынка труда 2025 и тренды на 2026 год в Мурманской области и России по версии hh.ru
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)25.12.25 09:30

На Северном флоте начались сборы с руководящим составом объединений и соединений

24 декабря в объединениях и соединениях Северного флота начались сборы с руководящим составом. В ходе данных мероприятий будет проверен уровень подготовки командного состава объединений и соединений, выработано единство взглядов на подготовку оперативного состава органов военного управления в вопросах управления группировками сил флота.

Большое внимание будет уделено выработке мер по совершенствованию системы охраны и обороны критически важной инфраструктуры и объектов объединений и соединений флота.

Состоятся учебно-методические мероприятия. В их числе – групповая оперативная летучка, круглый стол, тематические доклады, демонстрация слайдов и фотоматериалов по кругу рассматриваемых вопросов.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, на отдельных этапах сборовых мероприятий при проведении показных занятий будут продемонстрированы действия подразделений охраны и обороны объектов флота по отражению нападения диверсионно-разведывательных групп и незаконных вооруженных формирований противника.

Данные мероприятия позволят определить новые подходы и направления совершенствования способов применения сил и войск объединений и соединений флота в современных условиях ведения боевых действий.

Сборы руководящего состава начались в подводных силах, на Кольской флотилии разнородных сил и в Беломорской военно-морской базе Северного флота.

 

 

Фото: https://mil.ru/news/d0cb8998-cdba-40a1-942b-014ec56c3e57

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Рынок доставки в Мурманской области: за год зарплатные предложения для курьеров выросли на 22%
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
-

Последние комментарии

Д.О Вернер
20.12.25 17:45
А я думал, что там нахимовцы, а не курсанты...
Комментарий к новости:Участник проекта «Герои Севера» Александр Реведжук встретился с курсантами филиала Нахимовского военно-морского училища в Мурманске
Viktor Pavlov
08.12.25 12:19
Областной бюджет с дефицитом, а на ремонт кабинета губернатора, как вижу, деньги нашлись. А чем старый кабинет был плох? В какую сумму обошёлся массивный стол? Ответы на эти вопросы мы не получим..
Комментарий к новости:Важно консолидировать усилия, чтобы сохранить инвестиционную привлекательность Заполярья - сенатор РФ Елена Дягилева
Ирина
03.12.25 21:23
Благодарю за воспоминание о моём героическом дедушке - Зосиме Ивановиче Хабарове и героях - портовиках, совершивших подвиг во время Великой Отечественной войны.
Комментарий к новости:История буксира «Кола» - это один из примеров героической обороны Заполярья портофлотовцами
-Правовая консультация (18+)Кому в Мурманской области положена 13-я зарплата и обязаны ли её платить все работодатели: комментарий юриста hh.ru
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире14:00Мультфильмы (0+/6+)14:30Новости. Информационная программа (12+)15:00«Иван Грозный. Фильм четвертый. Реформатор». Документальный фильм (16+)
-PRO Деньги (16+)Рынок доставки в Мурманской области: за год зарплатные предложения для курьеров выросли на 22%-PRO Валюту (16+)Рубль подрастает на фоне сниженной активности торгов-PRO Энергетику (18+)День энергетика в Мурманской области: рекордный спрос на специалистов с цифровыми навыками и рост зарплатных предложений на 27%-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 25 декабря-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)«Единая Россия» принимает федеральные законы, направленные на поддержку участников СВО и их семей
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»