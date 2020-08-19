На Северном флоте начались специальные учения военной полиции «Страж-2020»

На Северном флоте вчера начались специальные учения военной полиции «Страж-2020» с привлечением всех региональных и территориальных подразделений, дислоцирующихся в зоне ответственности флота.

В ходе учения будут отработаны вопросы боевой готовности, обеспечения правопорядка и воинской дисциплины, безопасности дорожного движения при перемещении войск, а также охраны пунктов управлений и сопровождения особо важных грузов. Все учебные мероприятий будут проведены с учётом опыта, полученного военнослужащими военной полиции в Сирийской Арабской Республике.

Первый практический эпизод учения состоялся на аэродроме в посёлке Сафоново. В ходе данного эпизода военнослужащие военной полиции отрабатывали элементы охраны и сопровождения автомобильной колонны, а также провели комплекс мероприятий по ликвидации последствий аварии и организации охраны места дорожно-транспортного происшествия.

Как сообщает пресс-служба СФ, особое внимание в ходе проведения различных этапов учения планируется уделить взаимодействию сил военной полиции Северного флота с подразделениями ФСБ, МВД, Росгвардии и МЧС.