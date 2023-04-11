На Северном флоте началось командно-штабное учение по управлению авиацией и войсками ПВО под руководством командующего СФ Героя России адмирала Александра Моисеева

В ходе учения органы военного управления Северного флота будут отрабатывать действия по управлению авиацией и войсками ПВО при разрешении кризисных ситуаций в Арктическом океанском районе.

Особое внимание в ходе учения будет уделяться обеспечению безопасности морской экономической деятельности Российской Федерации и морских коммуникаций, таких как Северный морской путь.

Данное командно-штабное учение проводится планово и является составной частью годичного цикла подготовки органов военного управления (штабов), сил и войск Северного флота.

В ходе учения планируется оценить готовность командования и штабов различных уровней в планировании применения и управления авиацией и войсками ПВО как при разрешении кризисных ситуаций, так и при ведении боевых действий. Также будет проверена слаженность действий тактических групп авиации, подразделений ПВО в ходе выполнения совместных учебных и боевых задач в Арктике.

Учение пройдёт в два этапа в течение нескольких дней.

На различных этапах учения будет отработано взаимодействие с корабельными силами флота, а также самолётами командования дальней авиации ВКС России.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, к участию в учении привлекается до 1800 человек, около 85 единиц боевой и специальной техники, 40 летательных аппаратов, до 15 кораблей и судов обеспечения.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12463579@egNews