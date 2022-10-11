На Северном флоте началось командно-штабное учение с соединением противовоздушной обороны

С соединением противовоздушной обороны объединения ВВС и ПВО Северного флота, дислоцируемым на побережье моря Лаптевых, началось командно-штабное учение под руководством командующего объединением генерал-лейтенанта Александра Отрощенко.

В ходе учения будет проверена способность командиров и штабов планировать применение войск противовоздушной обороны, управлять ими при решении задач по своему предназначению.

Также будут отработаны совместные действия подразделений противовоздушной обороны и тактических групп авиации в условиях Крайнего Севера и Арктики.

Как отметил командующий объединением генерал-лейтенант Александр Отрощенко: «Основная задача учения - это обеспечение противовоздушной обороны пунктов базирования флота и объектов промышленной и экономической деятельности на Крайнем Севере России».

Как сообщает пресс-служба Северного флота, в учении задействованы более 900 военнослужащих и свыше 80 единиц военной и специальной техники, в том числе боевые расчёты зенитных ракетных систем С-300.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12441183@egNews