На Северном флоте началось плановое лётно-тактическое учение с вертолётным полком армии ВВС и ПВО

Экипажи вертолётов отдельного корабельного противолодочного вертолётного полка из состава армии ВВС и ПВО Северного флота приступили к плановым практическим действиям над акваторией Баренцева моря и над побережьем Кольского полуострова в рамках лётно-тактического учения.

В плановом учении принимают участие экипажи корабельных противолодочных и поисково-спасательных вертолётов Ка-27, а также транспортно-боевых вертолётов Ка-29.

Экипажи противолодочных вертолётов Ка-27 приступили к отработке тактических приемов поиска подводных лодок, слежения за ними с применением радиолокационных и гидроакустических средств. На отдельных этапах учения будут выполнены учебно-боевые упражнения по применению противолодочного вооружения.

Экипажи транспортно-боевых вертолётов Ка-29 в ходе учения отрабатывают задачи по оказанию огневой поддержки с воздуха подразделениям береговых войск Северного флота при решении задач по обороне побережья, уничтожению командных пунктов, бронетехники и живой силы условного противника.

Экипажи поисково-спасательных вертолётов также отрабатывают задачи по своему предназначению – поисковым действиям, оказанию помощи терпящим бедствие на море, эвакуации раненых.

К учению привлечён весь летный и инженерно-технический состав подразделений отдельного корабельного противолодочного вертолётного полка армии ВВС и ПВО Северного флота, а также специалисты тылового обеспечения и связи.

Как пишет пресс-служба Северного флота, основными целями лётно-тактического учения являются совершенствование экипажами лётной натренированности и навыков боевого применения авиации, а также повышения профессионального мастерства лётчиков.

Все учебно-боевые задачи лётчики вертолётного авиаполка выполняют как в дневное, так и в ночное время. Запланировано несколько десятков вертолётовылетов. Лётно-тактическое учение продлится в течение нескольких дней.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12478309@egNews