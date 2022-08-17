На Северном флоте началось учение с группировкой разнородных ударных сил по разрешению кризисных ситуаций в Арктике

На Северном флоте началось плановое учение с группировкой разнородных ударных сил по разрешению кризисных ситуаций в Арктике. В нём задействовано более 10 надводных кораблей и подводных лодок, а также авиация и части ПВО 45-й армии ВВС и ПВО. Самым большим участником учения является флагман Северного флота – тяжёлый атомный ракетный крейсер «Пётр Великий».

В ходе учения будут отработаны комплексные задачи оборонительного характера, а также сдерживания условного противника в Баренцевом море, отражения нападения на острова и побережье России в Арктике. Планируется выполнение ряда стрельб морским ракетным, артиллерийским и противолодочным оружием по надводным, подводным и воздушным целям в Баренцевом море. Районы выполнения боевых упражнений будут закрыты для гражданского мореплавания и полётов авиации.

Как сообщает пресс-служба СФ, особое внимание уделено работе штабов всех уровней, качеству принятия управленческих решений, скрытности и оперативности их доведения до сил и войск.

Учение продлится до конца недели.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12433969@egNews