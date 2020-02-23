На Северном флоте начался чемпионат по баскетболу

В универсальном спортивно-тренировочном комплексе «Старт» главной базы Северного флота – Североморска состоялись первые игры открытого чемпионата Северного флота по баскетболу. На площадке встретились команды «Ураган» и «Ресурс» дивизии ракетных кораблей и тыла Северного флота соответственно. Убедительную победу со счётом 73:38 одержали баскетболисты «Урагана».

Второй баскетбольный матч прошёл между командами «Северные медведи» и «Альбатрос» Кольской флотилии разнородных сил Северного флота. Он завершился со счётом 93:53 в пользу «Северных медведей».

В нынешнем чемпионате участвует семь сборных объединений, соединений, воинских частей и органов военного управления флота: «Альбатрос», «Тайфун», «Ресурс», «Гроза», «Ураган», «Краб», «Армата» и две команды города Североморска: «Северные медведи» и «Север-баскет». Они поделены на два дивизиона в зависимости от мастерства игроков. В первом дивизионе шесть команд разбиты на две группы.

Соревнования проводятся по смешанной системе. В каждой группе команда, занявшая первое место выходит в финальную часть, где игры пройдут по круговой системе.

Как сообщает пресс-служба СФ, игры чемпионата будут проходить в УСТК «Старт» 24 и с 26 по 29 февраля. Всего будет проведено 15 баскетбольных матчей. Финал, церемония награждения победителей и призёров, а также закрытие чемпионата состоится в последний день. Начало финальной игры в 11.30.