На Северном флоте начался чемпионат ВМФ по баскетболу

В универсальном спортивно-тренировочном комплексе «Старт» Северного флота стартовал чемпионат Военно-морского флота (ВМФ) России по баскетболу.

Торжественную церемонию открытия чемпионата провёл заместитель командующего Северным флотом вице-адмирал Олег Голубев. Он напутствовал спортсменов на красивую и честную игру.

В чемпионате участвуют четыре команды: две от Северного флота, и по одной Балтийского и объединенного учебного центра ВМФ из Санкт-Петербурга.

Игры чемпионата пройдут по круговой системе. В соревнованиях принимают участие более 40 спортсменов.

Как сообщает пресс-служба СФ, сборная Северного флота является золотым призером чемпионата ВМФ прошлого года и победителем чемпионата Вооруженных Сил Российской Федерации по баскетболу 2019 года.