На Северном флоте начался хоккейный турнир, посвящённый Дню защитника Отечества

На ледовой арене Северного флота в городе Североморске вчера стартовал блиц-турнир по хоккею с шайбой, посвященный Дню защитника Отечества.

В хоккейных играх принимают участие восемь команд Северной военной хоккейной лиги: «Альбатрос» Кольской флотилии разнородных сил, «Гроза» армии ВВС и ПВО, «Ракета» Кольского соединения ПВО, «Армата» армейского корпуса, «Тайфун» подводных сил флота, «Ураган» дивизии противолодочных кораблей, «К-21» штаба и управления Северного флота и команда пограничного управления по Западному арктическому району «Полярная Звезда».

В составе команд высшие и старшие офицеры, прапорщики и мичманы старше 35 лет.

Финальные игры и церемония закрытия блиц-турнира по хоккею с шайбой, состоится сегодня, 21 февраля, на ледовой арене Северного флота.