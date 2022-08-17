На Северном флоте начался лагерный сбор подразделений РХБ защиты

В рамках выполнения боевой плана подготовки с военнослужащими частей и подразделений РХБ защиты Северного флота начался лагерный сбор. Основной целью мероприятия является совершенствование полевой выучки и слаженности подразделений при выполнении задач радиационной, химической и биологической защиты в различных видах боя, а также в условиях применения противником оружия массового поражения.

Особое внимание уделяется качеству подготовки личного состава в соответствии с их боевым предназначением при выполнении задач РХБ защиты как основного вида боевого обеспечения войск.

Как сообщает пресс-служба СФ, во время прохождения сбора основные усилия будут направлены на повышение уровня полевой выучки военнослужащих при работе на штатной технике в различных условиях РХБ обстановки, организацию внутренней службы в полевых условиях и качественной отработке задач полигонных работ.

Всего в сборах участвуют более 50 военнослужащих различных подразделений РХБ защиты Северного флота. Мероприятия лагерного сбора продлятся до середины сентября.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12433813@egNews