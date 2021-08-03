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Мурманская область. Арктика (16+)03.08.21 10:15

На Северном флоте начался месячник сплочения воинских коллективов

На Северном флоте начался месячник сплочения воинских коллективов и профилактики неуставных взаимоотношений между военнослужащими. Вчера во всех объединениях и соединениях Северного флота состоялись общие построения личного состава, в ходе которых командиры объявили подчинённым цели и задачи, проводимых мероприятий по сплочению воинских коллективов.

Как отметил заместитель командующего Северным флотом по военно-политической работе контр-адмирал Игорь Курочкин, «его основной целью является укрепление воинской дисциплины и правопорядка в подразделениях, профилактика правонарушений и преступлений в воинской среде, в том числе в сфере межличностных и межнациональных отношений».

Заместитель командующего флотом по военно-политической работе пояснил, что «в ходе месячника с военнослужащими будут проведены индивидуальные и коллективные беседы по выявлению и предупреждению фактов неуставных проявлений, недопущению роста социальной напряженности; особое внимание будет уделено военнослужащим призыва «Весна-2021» с целью помощи к адаптации в воинских коллективах и укрепления их морально-психологического состояния».

В ходе месячника, стартовавшего на Северном флоте, будет проведен анализ деятельности должностных лиц по предупреждению и профилактике нарушений уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, изучены социально-психологические характеристики воинских коллективов, состав и направленность микрогрупп. В работе будут задействованы командиры всех уровней, военные социологи и психологи, сотрудники военных правоохранительных органов, медицинские работники, а также представители родительских комитетов и духовенства. По результатам месячника будут выработаны практические рекомендации по сплочению воинских коллективов с учётом специфики выполняемых ими задач, сообщает пресс-служба Северного флота.

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