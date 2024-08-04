На Северном флоте начался месячник сплочения воинских коллективов и профилактики неуставных взаимоотношений между военнослужащими. Во всех объединениях и соединениях Северного флота состоялись общие построения личного состава, в ходе которых командиры объявили подчинённым цели и задачи, проводимых мероприятий по сплочению воинских коллективов.

Как отметил заместитель командующего Северным флотом по военно-политической работе контр-адмирал Игорь Курочкин, «его основной целью является укрепление воинской дисциплины и правопорядка в подразделениях, профилактика правонарушений и преступлений в воинской среде, в том числе в сфере межличностных и межнациональных отношений».

Заместитель командующего флотом по военно-политической работе пояснил, что «в ходе месячника с военнослужащими будут проведены индивидуальные и коллективные беседы по выявлению и предупреждению фактов неуставных проявлений, недопущению роста социальной напряженности; особое внимание будет уделено военнослужащим призыва «Весна-2024» с целью помощи к адаптации в воинских коллективах и укрепления их морально-психологического состояния».

Как сообщает пресс-служба Северного флота, в ходе месячника, стартовавшего на Северном флоте, будет проведен анализ деятельности должностных лиц по предупреждению и профилактике нарушений уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, изучены социально-психологические характеристики воинских коллективов, состав и направленность микрогрупп. В работе будут задействованы командиры всех уровней, военные социологи и психологи, сотрудники военных правоохранительных органов, медицинские работники, а также представители родительских комитетов и духовенства. По результатам месячника будут выработаны практические рекомендации по сплочению воинских коллективов с учётом специфики выполняемых ими задач.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12523844@egNews