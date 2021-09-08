На Северном флоте начался отопительный период

На обслуживаемых объектах Северного флота в Мурманской, Архангельской областях, Республике Коми и Якутии в плановом режиме начался отопительный период 2021–2022 годов. Об этом сообщил начальник филиала Федерального государственного бюджетного учреждения (ФГБУ) «Центральное жилищно-коммунальное управление» (ЦЖКУ) Минобороны России (по ОСК Северного флота) Владимир Белевцев.

«В настоящее время на зимний режим работы переведены 32 котельных (более 45%) и 4 (более 25%) центрально тепловых пунктов филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ОСК Северного флота)», — отметил Владимир Белевцев.

Данные котельные подают теплоснабжение на социально-значимые объекты: 7 объектов здравоохранения Минобороны России (госпитали, поликлиники и их филиалы), 16 жилых домов. В установленные сроки подключат к отоплению еще более 1400 объектов казарменно-жилищного фонда.

За время подготовки к отопительному сезону 2021–2022 годов специалистами филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ОСК Северного флота) выполнено техническое обслуживание основного и резервного оборудования, проведены гидравлические испытания котельных агрегатов, тепловых сетей на прочность и плотность. Кроме того, проведена подготовка казарм, выполнены текущие ремонты, проведена промывка оборудования внутридомовых сетей.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, для безаварийной работы в отопительный период в филиале ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ОСК СФ) создан аварийный запас трубной продукции, запорно-регулирующей арматуры и насосного оборудования.