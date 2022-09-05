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Мурманская область. Арктика (16+)05.09.22 20:40

На Северном флоте начался отопительный период

В плановом режиме с 1 сентября перешли на зимний режим работы котельные, подающие тепло на социально-значимые объекты Северного флота (госпитали, поликлиники и их филиалы). А с 29 августа на обслуживаемых объектах Северного флота, находящихся в Ненецком автономном округе, начался отопительный период.

В установленные сроки к отоплению будет подключено ещё более 2900 объектов казарменно-жилищного фонда Северного флота.

Об этом сообщил начальник филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ОСК Северного флота) Владимир Белевцев.

За время подготовки к отопительному сезону 2022–2023 годов специалистами филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ОСК Северного флота) выполнено техническое обслуживание основного и резервного оборудования, проведены гидравлические испытания котельных агрегатов, тепловых сетей на прочность и плотность. Кроме того, проведена подготовка казарм, выполнены текущие ремонты, проведена промывка оборудования внутридомовых сетей.

Для безаварийной работы в отопительный период в филиале ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ОСК СФ) создан аварийный запас трубной продукции, запорно-регулирующей арматуры и насосного оборудования.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, в рамках подготовки к отопительному периоду были созданы запасы твердого котельного топлива более 19 тысяч тонн, жидкого котельного топлива более 5,8 тысячи тонн. Эти запасы позволят обеспечить бесперебойную работу котельных на протяжении более чем двух месяцев. Запас топлива превышает нормативный более чем на 30 процентов.

 

 

 

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12437014@egNews

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