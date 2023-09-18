На Северном флоте начался отопительный период

Сегодня, на основании постановлений глав муниципальных органов и приказов начальников начался отопительный сезон в гарнизонах Северного флота.

Ранее с 14 сентября 2023 года перешли на зимний режим работы котельные, подающие тепло на социально-значимые объекты филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ОСК Северного флота (госпитали, поликлиники и их филиалы).

Всего в оперативном управлении филиала находится 199 объектов, обеспечивающих теплоснабжение военных городков: котельных – 180, центральных тепловых пунктов (ЦТП) – 19.

По состоянию на 18 сентября проведены пробные топки на 180 котельных (100%).

За несколько месяцев работниками жилищно-коммунальных служб филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ОСК Северного флота проделан значительный объем работы на разных производственных направлениях.

К началу отопительного периода подготовлено около 3000 объектов теплового и водо-канализационного хозяйства, казарменно-жилищного фонда и более 700 километров инженерных сетей. Проведены техническое обслуживание основного и резервного оборудования, гидравлические испытания котельных агрегатов, тепловых сетей на прочность и плотность, промывка котельного оборудования, систем отопления. Проведена подготовка казарм, выполнены текущие ремонты, укомплектован аварийный запас материалов, в рамках учений отработаны действия оперативного персонала в случае технологических инцидентов.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, на 15 теплогенерирующих объектах, входящих в зону ответственности Северного флота, создан годовой нормативный запас топлива для прохождения всего отопительно-зимнего периода. Не смотря на короткие сроки навигации (2-3 месяца северного лета), перевезены на Крайний Север более 4 тысяч тонн твердого котельного топлива (уголь марки ДПК), для обеспечения работы теплогенерирующих объектов в Мурманской, Архангельской областях и Ненецком АО.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12479203@egNews