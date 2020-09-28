На Северном флоте начался отопительный сезон

Во всех военных городках, находящихся в зоне ответственности Северного флота в Мурманской, Архангельской, Вологодской областях, Республиках Коми и Якутии начался отопительный период. На зимний режим работы переведены 189 котельных и 19 центральных тепловых пунктов в одном территориальном и девяти местных гарнизонах.

К сетям теплоснабжения подключены более полутора тысяч объектов жилищного и казарменно-жилищного фонда.

Летом и в начале осени была проведена подготовка к зимнему отопительному периоду. На объектах теплового хозяйства Северного флота силами специалистов подразделений жилищно- коммунального управления проведены гидравлические испытания 594 котлов и 227 участков тепловой сети общей протяженностью более 345 километров . Проведена замена 31 участка тепловой сети общей протяжённостью почти более семи километров. Почищены от шлака и сажи 594 котлов и 422 дымохода. Выполнен ремонт 87 котлов и 175 тепловых насосов, проведена ревизия насосного и тягодутьевого оборудования.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, твёрдого котельного топлива (в основном каменного угля) на Северном флоте накоплено почти 20 тысяч тонн, что позволяет более 2-х месяцев осуществлять подачу тепла, не пополняя запасы. Жидкого котельного топлива – мазута – достаточно для полуторамесячной бесперебойной работы котельных. Его запас на 21 процент превышает установленный норматив. Все котельные военных гарнизонов Северного флота полностью обеспечены топливом.

В ходе навигационного завоз 2020 года на отдалённые объекты Северного флота в Арктике было поставлено 955 тонн твёрдого котельного топлива.