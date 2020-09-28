Делегация Мурманской области принимает участие в Российской неделе ГЧП 2020ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Мир продолжает жить в условиях пандемии, меняясь, подстраиваясь и преодолевая трудности
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)28.09.20 08:45

На Северном флоте начался отопительный сезон

Во всех военных городках, находящихся в зоне ответственности Северного флота в Мурманской, Архангельской, Вологодской областях, Республиках Коми и Якутии начался отопительный период. На зимний режим работы переведены 189 котельных и 19 центральных тепловых пунктов в одном территориальном и девяти местных гарнизонах.

К сетям теплоснабжения подключены более полутора тысяч объектов жилищного и казарменно-жилищного фонда.

Летом и в начале осени была проведена подготовка к зимнему отопительному периоду. На объектах теплового хозяйства Северного флота силами специалистов подразделений жилищно- коммунального управления проведены гидравлические испытания 594 котлов и 227 участков тепловой сети общей протяженностью более 345 километров. Проведена замена 31 участка тепловой сети общей протяжённостью почти более семи километров. Почищены от шлака и сажи 594 котлов и 422 дымохода. Выполнен ремонт 87 котлов и 175 тепловых насосов, проведена ревизия насосного и тягодутьевого оборудования.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, твёрдого котельного топлива (в основном каменного угля) на Северном флоте накоплено почти 20 тысяч тонн, что позволяет более 2-х месяцев осуществлять подачу тепла, не пополняя запасы. Жидкого котельного топлива – мазута – достаточно для полуторамесячной бесперебойной работы котельных. Его запас на 21 процент превышает установленный норматив. Все котельные военных гарнизонов Северного флота полностью обеспечены топливом.

В ходе навигационного завоз 2020 года на отдалённые объекты Северного флота в Арктике было поставлено 955 тонн твёрдого котельного топлива.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Международная экспедиция изучит состояние подводной мерзлоты в арктических морях
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА: НОВЫЙ СЕЗОН«ВОЙНА В ЗАПОЛЯРЬЕ»: «Оленья армия» - «Арктик-ТВ» начинает трансляцию фильмов нового проектаДУМА. ПОВЕСТКА - КОРОНАВИРУС
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВысокий уровень доверия - избиратели региона отдали предпочтение кандидатам от партии «Единая Россия»
-

Последние комментарии

NOUDIMON
27.09.20 08:27
Решение ожидаемое. Игра продолжается - одна рука оказывает соцподдержку, а друга забирает больше, чем сама поддержка.
Комментарий к новости:Тарифам дали добро расти!
KrapivinF
19.09.20 08:16
Дно ворот Арктики! Вот так и реализуется в Мурманске программа "Формирование комфортной городской среды". И таких злачных мест в Мурманске полно.
Комментарий к новости:Добро пожаловать в ад, или Городок для бездомных мурманчан
Георгий
17.09.20 22:00
Уважаемая редакция. По имеемой достоверной информации по состоянию на сегодняшний день упомянутый Вами в статье туристический проект "Порт Лиинахамари" был исключен из инвестиционного проекта "Террито
Комментарий к новости:В Мурманской области появились первые резиденты Арктической зоны
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
311234567891011121314151617181920212223242526272829301234
-Скоро в эфире13:00«Отражение радуги». Художественный сериал, 9 серия (16+)13:50«Мурманская областная Дума: новый сезон». Тематическая программа (6+)14:00Мультфильмы (0+/6+)
-PRO Деньги (16+)Финансовая ситуация в России в ближайшее время будет жёсткой-PRO Валюту (16+)Пандемия ослабляет курс рубля-PRO Энергетику (18+)Проект энергоэффективности в соцучреждениях Кировска позволит сэкономить более 15 млн рублей в текущем отопительном сезоне-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 28 сентября-PRO Нефть и газ (18+)Россия болезненно слезет с нефтяной иглы-PRO Законы (18+)В школу – по новому порядку
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика