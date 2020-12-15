На Северном флоте начался сбор руководящего состава

Сегодня в Североморске под общим руководством командующего Северным флотом адмирала Александра Моисеева начался сбор руководящего состава Северного флота. Традиционно это мероприятие проводится в начале учебного года для определения основных направлений служебной деятельности командующих объединениями, командиров соединений и начальников органов военного управления флота.

Одной из основных целей сбора станет рассмотрение вопросов обеспечения военной безопасности и морской деятельности государства в границах ответственности Северного флота, а также совершенствование методов работы руководящего состава флота по управлению группировками подчиненных сил и межвидовыми группировками войск при решении задач по предназначению в Арктическом регионе.

Особенностью сбора станет проведение командно-штабной военной игры, в ходе которой руководящий состав управления флота, а также объединений и соединений проведут ряд учебных мероприятий в двухстороннем формате.

В ходе сбора также планируется выработать единство взглядов по работе органов военного управления объединенного стратегического командования Северного флота при планировании и руководстве силами и войсками флота, в том числе при решении задач обеспечения военной безопасности России в Арктике.

Для участников сбора также запланировано проведение ряда учебно-методических и контрольных занятий. В их числе – занятие по работе с мобилизационными ресурсами, круглые столы и семинары, демонстрация тематических учебных фильмов, слайдов и фотоматериалов по кругу рассматриваемых вопросов военной безопасности в зоне ответственности Северного флота.

Как сообщает пресс-служба СФ, сбор руководящего состава Северного флота продлится до 17 декабря.