На Северном флоте начался сбор с выпускниками военных вузов 2025 года

На базе отдельной гвардейской бригады морской пехоты Северного флота начался учебно-методический сбор с выпускниками военных вузов 2025 года, прибывшими служить в части и соединения Северного флота.

Основной целью сбора является подготовка офицеров-выпускников к уверенному использованию должностных обязанностей в ходе выполнения боевых и специальных задач самостоятельно и в составе подразделения, а также совершенствование общевойсковой подготовки и повышение личностного профессионального уровня с учётом опыта специальной военной операции.

В ходе сбора с лейтенантами будут проведены теоретические и практические занятия по тактической, военно-медицинской, инженерной, топографической, огневой и физической подготовкам.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, все молодые офицеры, независимо от профиля образования, полученного в военном вузе, пройдут общевойсковую подготовку, а затем подготовку по своим военным специальностям. Кроме того, молодые офицеры изучат особенности ведения боевых действий в условиях современного боя с учетом опыта проведения специальной военной операции.

Ряд практических занятий пройдёт на военных полигонах Северного флота в Мурманской области.

В завершение учебно-методического сбора лейтенанты сдадут зачёты по изученным дисциплинам.

Фото: https://mil.ru/news/483e92a2-7ec8-41d8-a578-e51c4dccbf77