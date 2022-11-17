На Северном флоте начался учебно-методический сбор с должностными лицами военно-политических органов

В Североморске под руководством заместителя командующего Северным флотом по военно-политической работе контр-адмирала Игоря Курочкина начался учебно-методический сбор с должностными лицами военно-политических органов Северного флота.

В ходе сбора, который будет проходить в течение нескольких дней, будут подведены итоги работы военно-политических органов Северного флота в уходящем году. На сборе также будут рассмотрены вопросы по организации информационно-пропагандисткой и культурно-досуговой работы, развитию юнармейского движения, работе с обращениями граждан и организация социальной работы с членами семей военнослужащих, участвующих в специальной военной операции.

Данное мероприятие проводится для постановки задач по организации военно-политической работы в подразделениях и частях Северного флота в новом учебном году.

Как сообщает пресс-служба СФ, к сборовым мероприятиям военно-политических органов также привлекаются представители управления кадров Северного флота, профсоюзов Северного флота, регионального штаба Юнармии, духовенства, военной прокуратуры Северного флота и другие.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12445559@egNews