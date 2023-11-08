На Северном флоте начался учебно-методический сбор с должностными лицами военно-политических органов

На Северном флоте начался сбор с должностными лицами военно-политических органов Северного флота, который проходит под руководством заместителя командующего Северным флотом по военно-политической работе контр-адмирала Игоря Курочкина.

В ходе сбора будут подведены итоги работы военно-политических органов Северного флота в 2023 учебном году, а также поставлены задачи по организации военно-политической работы в подразделениях и частях Северного флота на новый учебный год.

На сборе также будут рассмотрены вопросы по организации информационно-пропагандисткой и культурно-досуговой работы, работе с обращениями граждан и организация социальной работы с членами семей военнослужащих, участвующих в специальной военной операции.

Как сообщает пресс-служба СФ, к сборовым мероприятиям военно-политических органов также привлекаются представители управления кадров Северного флота, военной прокуратуры Северного флота, профсоюзов Северного флота, духовенства, и другие.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12484853@egNews