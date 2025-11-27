На Северном флоте назвали противодиверсионный катер именем Героя Российской Федерации Романа Манкевича

26 ноября, накануне 320-й годовщины морской пехоты России, на Северном флоте была увековечена память морского пехотинца Героя Российской Федерации старшего сержанта Романа Манкевича присвоением его имени противодиверсионному катеру «П-371» Кольской флотилии разнородных сил.

Торжественная церемония прошла под руководством начальника штаба Северного флота вице-адмирала Эдуарда Михайлова. В ней приняли участие командование и военнослужащие Кольской флотилии разнородных сил, отдельной гвардейской бригады морской пехоты, родные и близкие Романа Манкевича, заместитель министра региональной безопасности Мурманской области Михаил Тимофеев, представители творческой группы, работающей на Северном флоте над съемками художественного фильма, североморские кадеты и юнармейцы.

«Роман Юрьевич олицетворяет образ современного русского воина, доблестного защитника Отечества, бесстрашного морского пехотинца. Его жизнь оборвалась слишком рано, но стала примером воинской доблести, чести, мужества. В самый решительный момент боя Роман прикрыл собой своего боевого товарища, а вместе с ним своих родных и близких, свою Родину, свою страну. От имени командующего Северным флотом адмирала Кабанцова Константина Петровича, от лица всех воинов-североморцев говорю искрение слова благодарности родителям. Спасибо вам что вырастили и воспитали такого достойного сына, который стал примером для поколения воинов и россиян», - сказал начальник штаба Северного флота вице-адмирал Эдуард Михайлов, выступая перед собравшимися.

«Такие воины, как Роман Манкевич, подтверждают нашу генетическую способность делать то, что делали наши предки на Куликовом поле, под Брестом, под Москвой, под Курском. Мы не политическая страна на карте мира, мы гарант существования всего человечества, и такие люди как Роман показывают, что именно здесь рождаются самые великие, самые бесстрашные и самые лучшие воины на земле. Храни господь нашу великую страну, вечная память Роману. Желаю всем мира после нашей скорой победы», – обратился к присутствующим народный артист России, актёр театра и кино Дмитрий Певцов.

«Папа был для меня героем и до всех произошедших событий. Он нам всегда подавал пример мудрого и целеустремленного человека, воспитывал в нас честность и порядочность. Совершив свой подвиг, он в очередной раз доказал, что является достойным примером не только для своей семьи, но и для подрастающего поколения. Я очень сильно его люблю и всегда буду гордиться папой. В сердцах нашей семьи навсегда останется память о нем», – сказала дочь Героя России Диана.

На торжественной церемонии был зачитан приказ главнокомандующего Военно-морским флотом России. Затем начальник штаба Северного флота и дети старшего сержанта Манкевича освободили от занавешивающей ткани надпись на корпусе катера с присвоенным наименованием.

Супруге Романа Юрьевича – Евгении Николаевне – вручили памятную фотографию катера, флаг Военно-морского флота, приказ главнокомандующего ВМФ о присвоении почётного наименования.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, Роман Юрьевич Манкевич – старший сержант, заместитель командира взвода – командир отделения 1-го батальона морской пехоты 61-й отдельной гвардейской Киркенесской Краснознаменной бригады морской пехоты.

В ходе наступления 26 октября 2022 года в районе н.п. Новосёловское старший сержант Роман Манкевич погиб в стрелковом бою, закрыв собою товарища и тем самым сохранив ему жизнь.

За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, Указом Президента Российской Федерации от 1 апреля 2025 года заместителю командира взвода морской пехоты старшему сержанту Манкевичу Роману Юрьевичу присвоено высокое звание Героя Российской Федерации (посмертно).

Фото: https://mil.ru/news/6dd1d593-72ed-4e49-8fe6-9e7c53754738