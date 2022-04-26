На Северном флоте объявлена штормовая готовность

В связи с резким ухудшением гидрометеорологических условий в Баренцевом море и на побережье Кольского полуострова по Северному флоту объявлена штормовая готовность. Выход в море кораблям и судам небольшого водоизмещения запрещён.

На период шторма боевая подготовка надводных кораблей в Баренцевом и Белом морях прекращена. Корабли, выполнявшие поставленные задачи в море укрыты в бухтах и заливах. В море продолжают действовать несколько подводных лодок в подводном положении.

Дежурные силы поисково-спасательного обеспечения флота приведены в повышенную готовность. В местах стоянки кораблей приняты меры для обеспечения навигационной безопасности. На кораблях большого водоизмещения заведены дополнительные швартовы.

По отдельным районам Баренцева моря объявлен сигнал Ветер-2. Там прогнозируемая скорость ветра превышает 20 метров в секунду.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, после улучшения погоды боевая подготовка в морских полигонах будет продолжена в соответствии с откорректированными планами.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12418889@egNews