На Северном флоте операторы дронов приступили к практическим занятиям на специальном полигоне

Очередная группа военнослужащих приступила к практическим занятиям на базе Центра подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов Северного флота.

Очередная группа военнослужащих приступила к практическим занятиям на базе Центра подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов Северного флота. Обучение операторов дронов проводится инструкторами, имеющими опыт боевого применения БПЛА в ходе проведения специальной военной операции.

В рамках первого этапа подготовки операторы ударных дронов изучили теоретическую базу – тактико-технические характеристики, применяемое программное обеспечение, техническое устройство, особенности эксплуатации и ремонта различных типов ударных БПЛА и FPV-дронов. После теории все обучаемые прошли подготовку к реальным полётам на специальных компьютерных симуляторах.

Как сообщает пресс-служба СФ, после сдачи экзаменов обучаемые военнослужащие получили допуск к практическому этапу подготовки – самостоятельным полетам на оборудованных различными препятствиями полигонах. Именно здесь операторы мультикоптерных и FPV-дронов отрабатывают на практике ведение разведки, боевое маневрирование и поражение учебных статичных и движущихся целей в условиях применения «противником» средств радиоэлектронной борьбы.

Как отметил инструктор с позывным «Лис», в современных условиях дрон можно считать высокоточным оружием бюджетного формата, потому что стоит он порядка 30-40 тысяч рублей, а может нанести ущерб на миллионы долларов.

В ходе подготовки операторов БПЛА инструкторы стараются выработать у обучаемых необходимые навыки для управления современной высокотехнологичной техникой, передать им свои знания и опыт, а также подготовить их к работе в боевых условиях.

Фото и видео: https://vk.com/mil