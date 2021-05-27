На Северном флоте определяют лучших военных дознавателей

Офицеры-дознаватели военных комендатур Северного флота принимают участие в конкурсе профессионального мастерства «Лучший дознаватель ВС РФ».

Конкурс проходит на учебно-материальной базе береговых воинских частей и разделён на три этапа: «Интеллектуал», «Триатлон» и «Тропа военного дознавателя». В ходе первых двух этапов военнослужащие выполняли задания по военно-правовой тематике, отвечали на теоретические вопросы профессионально-должностной и специальной подготовки и демонстрировали навыки работы на импровизированном криминалистическом полигоне.

На «тропе военного дознавателя» офицеры демонстрировали не только свои профессиональные навыки, но и физическую выносливость, ловкость и умения обращаться с оружием. В основу их действий была положена следующая легенда: неизвестные лица обстреляли патруль военной полиции и скрылись. Дознавателям необходимо было оказать первую медицинскую помощь раненому и эвакуировать его, осмотреть место преступления и как можно скорее выйти на след нападавших, преодолевая попутные препятствия. В завершение военнослужащие должны поразить преступников из стрелкового оружия.

В соответствии с легендой офицеры проводили осмотр места происшествия, преодолевали полосу препятствий, оказывали первую медицинскую помощь и эвакуировали раненого, стреляли из автомата Калашникова и пистолета Макарова по мишеням.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, действия военных дознавателей на каждом этапе оценивало жюри, составленное из офицеров различных управлений и служб Северного флота, в том числе регионального управления военной полиции.

Итоги флотского этапа конкурса «Лучший дознаватель ВС РФ» будут подведены в четверг. На территории военного городка соединения десантных кораблей Северного флота в Североморске состоится торжественная церемония награждения победителей и призёров. Лучшие из них будут отобраны для участия в следующем - всеармейском этапе конкурса.