На Северном флоте организована работа по поставке котельного топлива на следующий отопительный сезон

Центральное жилищно-коммунальное управление Минобороны РФ по Северному флоту, отвечающий за содержание и эксплуатацию тепловых систем военных городков в регионах дислокации сил и войск флота, организовало работу по поставке котельного топлива на следующий отопительный период 2020/2021.

В целях обеспечения топливом теплогенерирующих объектов в ходе летней навигации ещё в конце марта был заключен договор с акционерным обществом «УК «Кузбассразрезуголь» на поставку 955 тонн каменного угля. По состоянию на сегодня на Северный флот уже отправлено 903,6 тонн твердого котельного топлива. При этом 65 процентов его находится на складах железнодорожных станций назначения, а на котельные фактически доставлено 288 тонн.

В соответствие требованиям заместителя Министра обороны РФ генерала армии Дмитрия Булгакова, доставка котельного топлива в полном объёме будет завершена до конца лета.

Филиалом ЦЖКУ по Северному флоту уже на 97% выполнена работа по заполнению резервуаров всех теплогенерирующих объектов жидким котельным топливом. Для поставки дополнительных объемов жидкого котельного топлива в середине мая был заключен контракт с ООО «ЛУКОЙЛ-Резервнефтепродукт».

В настоящее время при общей вместимости резервуаров 6317 тонн на котельных содержится 6 110 тонн жидкого котельного топлива.

Как сообщает пресс-служба СФ, в летний период обеспечение теплогенерирующих объектов Северного флота твердым котельным топливом осуществляется по старому договору с АО «УК» Кузбассразрезуголь», заключённому ещё в декабре прошлого года. При этом запас топлива на котельных создан в размере 109% от установленного норматива, что позволяет обеспечить бесперебойную теплогенерирующих объектов в течение 57 зимних суток.